Пожар в национальном парке «Шахдаг»

Пожар, начавшийся в горной местности со сложным рельефом на территории Национального парка "Шахдаг", локализован.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

----------

17:55

На "горячую линию" МЧС "112" поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом в Шахдагском национальном парке вблизи села Ханагях Исмаиллинского района, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.

В связи с этим на место пожара незамедлительно были отправлены соответствующие силы Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.

На территории в основном горят сухие листья, трава и кустарники. В настоящее время, несмотря на ветреную погоду и сложность рельефа, продолжаются необходимые и неотложные мероприятия по тушению пожара и предотвращению распространения огня.

Будет предоставлена дополнительная информация.