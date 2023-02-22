https://news.day.az/society/1540543.html Систематизируются показатели по загрязнению реки Охчучай
Систематизируются показатели по загрязнению реки Охчучай
Систематизируются показатели по загрязнению реки Охчучай.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал в ходе медиатура в Зангилан ведущий научный сотрудник Института почвоведения министерства науки и образования, член рабочей группы по Охчучаю Субахат Искендеров.
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