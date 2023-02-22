Систематизируются показатели по загрязнению реки Охчучай.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал в ходе медиатура в Зангилан ведущий научный сотрудник Института почвоведения министерства науки и образования, член рабочей группы по Охчучаю Субахат Искендеров.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.