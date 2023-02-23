Статистика по коронавирусу в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки выявлен 31 случай заражения коронавирусом, 22 человека вылечились, 3 - скончались, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 426 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 167 человек вылечились,10 108 - скончались, число активных больных составляет 151.

За последние сутки в стране проведены 1 286 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 517 428.