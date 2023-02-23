https://news.day.az/society/1540600.html Статистика по коронавирусу в Азербайджане - ФОТО
Статистика по коронавирусу в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлен 31 случай заражения коронавирусом, 22 человека вылечились, 3 - скончались, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 426 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 167 человек вылечились,10 108 - скончались, число активных больных составляет 151.
За последние сутки в стране проведены 1 286 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 517 428.
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