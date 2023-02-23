Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 266 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 69, вторую - 96, три и более - 85, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 16 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 947 758. Первую дозу вакцины получили 5 403 833, вторую - 4 878 623, три и более - 3 399 754, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 548 человек.