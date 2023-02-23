На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева основная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева вспомогательная дорога в направлении центра;
3. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
4. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
7. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", напротив Площади Флага;
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. На улице Зарифы Алиевой;
10. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";
12. Наблюдается затор в направлении проспекта Нефтяников, круг "Азнефть".
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