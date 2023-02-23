https://news.day.az/society/1540657.html Тяжелое ДТП в Баку - есть пострадавшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку - есть пострадавшие - ФОТО
В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Гянджа.
Легковой автомобиль марки Toyota Prius врезался в автобус №7А, принадлежащий ООО BakuBus.
В результате аварии Toyota Prius получила серьезные повреждения.
Также сообщается, что один человек получил легкие травмы.
Детали инцидента расследуются.
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