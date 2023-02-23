Тяжелое ДТП в Баку

В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Гянджа.

Легковой автомобиль марки Toyota Prius врезался в автобус №7А, принадлежащий ООО BakuBus.

В результате аварии Toyota Prius получила серьезные повреждения.

Также сообщается, что один человек получил легкие травмы.

Детали инцидента расследуются.