Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения в связи со вступлением в силу с завтрашнего дня новых правил нанесения пленок на стекла транспортных средств.

Как сообщили Day.Az в управлении, в обращении говорится:

"Согласно утвержденному порядку, на верхнюю часть лобового стекла транспортных средств допускается наносить пленку (светозащитная полоса - ред.) на уровне установленных заводом-изготовителем солнцезащитных козырьков, а если такие не предусмотрены конструкцией транспортных средств, то не более чем 15 см.

Допускается нанесение следующих покрытий на боковые стекла, расположенные за водителем, на боковые стекла грузового отсека и задние стекла транспортных средств:

* в легковых автомобилях - нанесение пленок или установка жалюзи;

* в грузовых автомобилях, автобусах, микроавтобусах, троллейбусах и трамваях - нанесение пленок (за исключением автобусов и микроавтобусов, используемых в пассажирской деятельности), жалюзи или шторок.

Нанесение пленки на лобовое стекло (за исключением предусмотренного постановлением порядка), боковые стекла передних дверей слева и справа от водителя, не допускается.

Светоизлучающая способность покрытий, допускаемых к нанесению на верхнюю часть лобового стекла транспортных средств, при наличии наружных зеркал заднего вида с обеих сторон, на боковые стекла, расположенные за водителем, на боковые стекла грузового отсека и задние стекла транспортных средств, не ограничена.

Пленка должна наноситься на стекла с внутренней стороны. То же самое касается и установки жалюзи или шторок.

Нарушение порядка нанесения пленок на стекла транспортных средств предусматривает ответственность в соответствии с Кодексом об административных проступках Азербайджанской Республики".