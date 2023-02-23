Внесена ясность в вопрос учета баллов на экзамене по приему на работу учителей в Азербайджане

В течение многих лет на экзамене по приему на работу учителей не было правила, согласно которому неправильный ответ забирает балл.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала директор Центра методической поддержки и профессионального развития Института образования Назакет Мехтиева.

Она отметила, что в процессе анализа было замечено, что иногда на сложные вопросы отвечают люди, не знающие даже ответа на простые и вопросы средней сложности.

"Даже если человек знает ответ на вопрос, он выбирает его наугад. Мы хотим, чтобы на экзамене были представлены реальные знания, а не случайные ответы. Чтобы избежать этих случаев, применяется правило, согласно которому неправильный ответ забирает балл правильного",- сказала Мехтиева.

Отметим, что в конкурсе по приему на работу учителей могут принять участие граждане Азербайджана, окончившие средние специальные и высшие учебные заведения по педагогическим специальностям, получившие образовательный документ государственного образца или имеющие признанный документ о высшем образовании, полученный за рубежом, а также лица, имеющие разрешение на постоянное проживание в Азербайджане. Также, если лицо, желающее участвовать в конкурсе, в настоящее время работает учителем в государственном общеобразовательном учреждении по бессрочному договору, оно может участвовать в конкурсе по приему на работу учителей, если работает в назначенном учреждении более 3 лет на бессрочной основе.