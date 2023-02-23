В Сумгайыте женщина подверглась шантажу

В Сумгайытское ГУП обратилась жительница города, которая заявила, что некто, пригрозив распространить ее фото в соцсетях, забрал у нее 300 манатов, но затем вновь стал шантажировать.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции выявили и задержали подозреваемого в вымогательстве жителя поселка Джорат Парвина Байрамова.

По данному факту ведется расследование.