Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, в некоторых местах мокрый снег. Во второй половине дня осадки прекратятся. Порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит около 0°, днем-до 3 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 мм рт.ст. до 776 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах иногда будет туман. Западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 2°мороза до 3° тепла, днем 3-6° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, днем 3-8 ° мороза. На дорогах будет гололед.