В Масаллы предотвращено незаконное строительство

Государственное агентство по надзору за безопасностью строительства МЧС продолжает выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности строительства на территории республики.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в жилом массиве Дигах Масаллинского района был выявлен факт проведения строительных работ без соответствующих документов и с нарушением требований пожарной безопасности.

В результате мер, принятых Государственным агентством по надзору за безопасностью строительства МЧС, незаконные строительные работы были прекращены и принято решение о сносе объекта.