https://news.day.az/society/1540754.html В Масаллы предотвращено незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
В Масаллы предотвращено незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
Государственное агентство по надзору за безопасностью строительства МЧС продолжает выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности строительства на территории республики.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в жилом массиве Дигах Масаллинского района был выявлен факт проведения строительных работ без соответствующих документов и с нарушением требований пожарной безопасности.
В результате мер, принятых Государственным агентством по надзору за безопасностью строительства МЧС, незаконные строительные работы были прекращены и принято решение о сносе объекта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре