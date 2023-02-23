https://news.day.az/society/1540756.html В Сумгайыте пассажирский автобус попал в ДТП - есть погибший
В Сумгайыте пассажирский автобус попал в ДТП - есть погибший
На улице Узеира Гаджибейли в Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, водитель принадлежащего одной из компаний пассажирского автобуса не справился с управлением и въехал в кусты на обочине дороги.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
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