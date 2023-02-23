В Сумгайыте пассажирский автобус попал в ДТП

На улице Узеира Гаджибейли в Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, водитель принадлежащего одной из компаний пассажирского автобуса не справился с управлением и въехал в кусты на обочине дороги.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.