В Азербайджане выпал снег высотой 62 см

По информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на 23 февраля, на некоторых участках Большого Кавказа периодически шел снег.

Как сообщили Day.Az в Службе, высота снежного покрова в Гахском районе составила 62 см, здесь выпало 30 мм осадков.

22 февраля северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усиливался до 26 м/с, высота волн на море достигала 3,5 метров.

В течение дня осадки будут и на других территориях страны, вечером в большинстве районов пойдет мокрый снег, в горных и предгорных районах снегопад. К вечеру 24 февраля осадки прекратятся, 23 февраля и до второй половины 24 февраля будет дуть сильный северный ветер.