https://news.day.az/society/1540807.html В Саатлы за незаконную охоту задержан гражданин Кувейта
В Саатлы за незаконную охоту задержан гражданин Кувейта
В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, на территории Саатлинского района был задержан иностранный гражданин, осуществлявший незаконную охоту.
Сотрудник службы Бахруз Мухамедов сообщил Trend, что в ходе разбирательств было установлено, что незаконной охотой занимался гражданин Кувейта Халед Альрашиди, передает Day.Az.
"В связи с этим в отношении виновного лица приняты соответствующие законные меры", - сообщает ведомство.
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