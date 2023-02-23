В Саатлы за незаконную охоту задержан гражданин Кувейта

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, на территории Саатлинского района был задержан иностранный гражданин, осуществлявший незаконную охоту.

Сотрудник службы Бахруз Мухамедов сообщил Trend, что в ходе разбирательств было установлено, что незаконной охотой занимался гражданин Кувейта Халед Альрашиди, передает Day.Az.

"В связи с этим в отношении виновного лица приняты соответствующие законные меры", - сообщает ведомство.