В Баку по этому маршруту будут курсировать новые автобусы

Продолжается вынесение на конкурс регулярных маршрутных линий, в пассажироперевозках которых обнаружены недостатки.

На основании требований соответствующего решения Кабинета министров победителем конкурса по регулярному маршруту №57 объявлено ООО BakuBus.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).

С 24 февраля по данному маршруту будут курсировать современные и комфортабельные автобусы, полностью отвечающие требованиям пассажироперевозок, отмечает БТА. Оплата проезда будет производиться по безналичному расчету.

В сообщении также отмечается, что техническое состояние автобусов, эксплуатируемых в настоящее время по маршрутной линии №57, неудовлетворительное.

"От граждан поступали многочисленные обращения, связанные с повышением качества обслуживания по данной линии. Передача в эксплуатацию новых автобусов позволит организовать более комфортные и безопасные пассажироперевозки в направлении жилмассива "Ази Асланов" Хатаинского района с населением более 10 тысяч человек", - говорится в сообщении БТА.