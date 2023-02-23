В Баку по этому маршруту будут курсировать новые автобусы
Продолжается вынесение на конкурс регулярных маршрутных линий, в пассажироперевозках которых обнаружены недостатки.
На основании требований соответствующего решения Кабинета министров победителем конкурса по регулярному маршруту №57 объявлено ООО BakuBus.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).
С 24 февраля по данному маршруту будут курсировать современные и комфортабельные автобусы, полностью отвечающие требованиям пассажироперевозок, отмечает БТА. Оплата проезда будет производиться по безналичному расчету.
В сообщении также отмечается, что техническое состояние автобусов, эксплуатируемых в настоящее время по маршрутной линии №57, неудовлетворительное.
"От граждан поступали многочисленные обращения, связанные с повышением качества обслуживания по данной линии. Передача в эксплуатацию новых автобусов позволит организовать более комфортные и безопасные пассажироперевозки в направлении жилмассива "Ази Асланов" Хатаинского района с населением более 10 тысяч человек", - говорится в сообщении БТА.
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