Когда в Азербайджане начинается месяц Рамазан?

Стал известен день начала священного месяца Рамазан в Азербайджане.

Как передает Day.Az, соответствующей информацией поделились в Управлении мусульман Кавказа.

Отмечается, что молодой Месяц можно будет увидеть в небе над горизонтом 22 марта, соответственно первый день месяца Рамазан придется на 23 марта.

Сам праздник приходится на 21 и 22 апреля.

Отметим, что, согласно части 2 статьи 105 Трудового кодекса АР, дни праздника Рамазан являются нерабочими.