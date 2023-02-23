https://news.day.az/society/1540828.html Когда в Азербайджане начинается месяц Рамазан? - ФОТО
Когда в Азербайджане начинается месяц Рамазан? - ФОТО
Стал известен день начала священного месяца Рамазан в Азербайджане.
Как передает Day.Az, соответствующей информацией поделились в Управлении мусульман Кавказа.
Отмечается, что молодой Месяц можно будет увидеть в небе над горизонтом 22 марта, соответственно первый день месяца Рамазан придется на 23 марта.
Сам праздник приходится на 21 и 22 апреля.
Отметим, что, согласно части 2 статьи 105 Трудового кодекса АР, дни праздника Рамазан являются нерабочими.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре