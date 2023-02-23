Вниманию абитуриентов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к студентам, участвующим в выпускном экзамене, который состоится 5 марта.

Как сообщили в четверг Day.Az в ГЭЦ, 5 марта в Гарадагском, Бинагадинском, Хатаинском, Сураханском, Пираллахинском, Ясамальском районах города Баку, Сумгайыте, Гяндже, Геранбойском, Гейгельском, Нафталанском, Шамкирском, Гедабейском, Ширванском, Гаджигабульском, Нефтчалинском, Сальянском, Гейчайском, Кюрдамирском, Агдашском, Агсуинском, Уджарском, Лянкяранском, Масаллинском, Астаринском, Бардинском, Тертерском, Евлахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Хачмазском, Сиязанском и Хызинском районах, а также в профессиональных лицеях (в указанных районах) Государственным экзаменационным центром будет проведен выпускной экзамен по уровню полного (11-летнего) среднего образования.

5 марта также состоятся экзамены для учащихся школы, расположенной на острове Чилов, а также школ с преподаванием на английском и французском языках.

Учащиеся, которые будут участвовать в выпускном экзамене, могут распечатать свой пропускной лист пройдя по ссылке, а учебные заведения могут распечатать пропускные листы учащихся по этой ссылке.

Чтобы распечатать пропускной лист, на компьютере должно быть установлено программное обеспечение Adobe Reader, а в поле браузера "Всплывающее окно заблокировано" должен быть снят флажок. Учащиеся, у которых нет фотографии в документе, удостоверяющем личность, могут загрузить с сайта ГЭЦ справку, которая должна быть предоставлена учебным заведением для сдачи выпускного экзамена", - говорится в сообщении.

Примечания:

- Учащиеся сдают экзамен в районе (городе), соответствующем местонахождению школы, которую они закончили.

- Учащиеся, обучающиеся в школах районов вынужденных переселенцев, сдают экзамен в день, соответствующий дате экзамена городов и районов, в которых расположено образовательное учреждение, которое они закончили.

- Учащиеся профессиональных средних школ сдают экзамен в день, соответствующий дате экзамена в городах и районах, в которых она проводится.