Руководство американского округа Maйами-Дейд объявило 26 февраля Днем памяти жертв Ходжалы

В американском округе Майами-Дейд 26 февраля 2023 года объявлено Днем памяти жертв Ходжалы.

Как передает Day.Az, декларацию об этом подписали мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава и председатель Совета комиссаров округа Майами-Дейд Оливер Г.Жильберт III.

В декларации, начинающейся со слов бывшего генерального прокурора США Роберта Фрэнсиса Кеннеди "История человечества формируется из бесчисленных смелых и богоугодных поступков. Всякий раз, когда человек защищает какой-то идеал или ведет борьбу с несправедливостью, он посылает волну робкой надежды", отмечается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года население азербайджанского города Ходжалы подверглось геноциду, в результате чего были убиты более 600 мирных и невинных граждан, в том числе женщины и старики. Подчеркивается, что известные международные организации по правам человека, включая "Human Rights Watch", назвали эту трагедию самой чудовищной расправой в регионе.

Охарактеризовав Ходжалинскую трагедию как "четкое напоминание об учиненных во время войны страшных разрушениях и постоянной необходимости в большем взаимопонимании, общении и толерантности среди людей во всем мир", авторы декларации констатировали, что азербайджанцы, проживающие в округе Майами-Дейд, штате Флорида и во всем мире, ежегодно отдают дань памяти жертв Ходжалы.

Авторы декларации от имени округа Майами-Дейд объявили 26 февраля 2023 года Днем памяти жертв Ходжалы и призвали доброжелательных людей присоединиться к представителям местной власти, чтобы отметить 31-ю годовщину Ходжалинского геноцида.

Отметим, что декларация передана руководителю Азербайджано-американской молодежной организации, действующей в штате Флорида, Набат Эминовой.