В Евлахе автомобиль насмерть сбил женщину

В Евлахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль ВАЗ-21074, за рулем которого находился Векил Гасанов, сбил переходившую дорогу Зайнияр Сулейманову (1964 г.р.).

Женщина была госпитализирована. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.

По факту возбуждено уголовное дело.