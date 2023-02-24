В Евлахе автомобиль насмерть сбил женщину
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В Евлахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль ВАЗ-21074, за рулем которого находился Векил Гасанов, сбил переходившую дорогу Зайнияр Сулейманову (1964 г.р.).

Женщина была госпитализирована. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.

По факту возбуждено уголовное дело.