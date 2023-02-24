https://news.day.az/society/1541005.html В Евлахе автомобиль насмерть сбил женщину
В Евлахе автомобиль насмерть сбил женщину
В Евлахе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль ВАЗ-21074, за рулем которого находился Векил Гасанов, сбил переходившую дорогу Зайнияр Сулейманову (1964 г.р.).
Женщина была госпитализирована. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.
По факту возбуждено уголовное дело.
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