Завершается процесс подготовки к проведению годовщины Ходжалинского геноцида

Завершается процесс подготовки к проведению 31-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Об этом сообщил Trend заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти (ИВ) Хатаинского района Панах Иманов, передает Day.Az.

Он отметил, что в связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии, с начала февраля в парке на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе столицы, где находится памятник "Крик матери", проводятся подготовительные работы

"На участках вокруг и внутри парка ведутся работы по облицовке камнем участков, пришедших в негодность, покраске скамеек, восстановлению освещения. Очищаются фасады зданий, расположенных вдоль проспекта Ходжалы, моются тротуары. На улицах и дорогах, ведущих к парку Ходжалы, на цветочных клумбах высаживаются розы и декоративные кусты. Сейчас ведутся завершающие работы", - сказал начальник отдела.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.