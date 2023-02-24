https://news.day.az/society/1541017.html В Сумгайытском региональном управлении культуры проводится проверка
В Сумгайытском региональном управлении культуры проводится проверка
В Сумгайытском региональном управлении культуры проводится аудит.
В ответ на запрос Trend в Счетной палате Азербайджана сообщили, что аудит в Сумгайытском региональном управлении культуры проводится согласно плану на 2023 год, передает Day.Az.
Также было отмечено, что информация о результатах контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой, в соответствии с законом будет предоставлена после направления в Милли Меджлис.
Напомним, что при Министерстве культуры функционировало 16 региональных управлений. В настоящее время их число доводится до 28. Так, на базе существующих структурных единиц планируется создание еще 12 региональных управлений.
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