Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения
Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Как передает Day.Az, в обращении говорится:
"Призываем участников дорожного движения быть осторожными, соблюдать правила, вести себя вежливо по отношению к другим участникам движения с целью предотвращения ДТП и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах в связи с резким изменением погодных условий.
Пешеходам следует проявлять крайнюю осторожность, не переходить проезжую часть в неположенном месте, избегать поведения, угрожающего жизни и здоровью участников дорожного движения".
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