Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Призываем участников дорожного движения быть осторожными, соблюдать правила, вести себя вежливо по отношению к другим участникам движения с целью предотвращения ДТП и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах в связи с резким изменением погодных условий.

Пешеходам следует проявлять крайнюю осторожность, не переходить проезжую часть в неположенном месте, избегать поведения, угрожающего жизни и здоровью участников дорожного движения".