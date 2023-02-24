https://news.day.az/society/1541029.html В Сабирабаде микроавтобус столкнулся с фурой - есть пострадавшие - ФОТО
В Сабирабаде микроавтобус столкнулся с фурой - есть пострадавшие - ФОТО
В Сабирабаде микроавтобус столкнулся с фурой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Гаджигабул - Горадиз, проходящем по территории Сабирабадского района.
В результате аварии пострадали пять человек. Они были госпитализированы.
По данному факту проводится расследование.
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