В Сабирабаде микроавтобус столкнулся с фурой
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В Сабирабаде микроавтобус столкнулся с фурой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Гаджигабул - Горадиз, проходящем по территории Сабирабадского района. 

В результате аварии пострадали пять человек. Они были госпитализированы.

По данному факту проводится расследование.