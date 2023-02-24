В Сабирабаде микроавтобус столкнулся с фурой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Гаджигабул - Горадиз, проходящем по территории Сабирабадского района.

В результате аварии пострадали пять человек. Они были госпитализированы.

По данному факту проводится расследование.