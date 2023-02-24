Назначен новый заместитель прокурора города Нахчыван

В прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики произведены кадровые изменения.

Как сообщает Day.Az, приказ об этом подписал Генеральный прокурор Камран Алиев.

Согласно приказам генпрокурора, заместитель прокурора Шарурского района Анар Гасанов назначен на должность заместителя прокурора города Нахчыван, а старший помощник прокурора Шарурского района Рамиз Новрузов - на должность заместителя прокурора того же района.