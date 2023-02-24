США передали Азербайджану собак-саперов

США передали Азербайджану еще 5 собак породы малинуа.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Было отмечено, что в целях восстановления освобожденной от оккупации территории и обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев, Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) продолжаются интенсивные работы по расширению проводимых операций, наращиванию материально-технической базы и потенциала.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Институтом наследия Маршалла США (Marshall Legacy Institute, MLI) и ANAMA, агентству были переданы еще 5 собак-миноискателей породы малинуа (MAI).

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