На дорогах Баку снижен скоростной режим

Из-за неблагоприятных погодных условий на некоторых дорогах Баку снижен скоростной режим.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД АР.

Отмечается, что в связи с текущими погодными условиями скоростной лимит на проспекте Гейдара Алиева, аэропортовском, Мардакянском и Зыхском шоссе, а также на дороге Бузовна - Загульба снижен на 20 км/ч.