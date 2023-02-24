https://news.day.az/society/1541063.html На дорогах Баку снижен скоростной режим - ФОТО
На дорогах Баку снижен скоростной режим - ФОТО
Из-за неблагоприятных погодных условий на некоторых дорогах Баку снижен скоростной режим.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД АР.
Отмечается, что в связи с текущими погодными условиями скоростной лимит на проспекте Гейдара Алиева, аэропортовском, Мардакянском и Зыхском шоссе, а также на дороге Бузовна - Загульба снижен на 20 км/ч.
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