Назначен новый судья в Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики

В Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики назначен новый судья.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли представил на заседании вопрос о назначении судьи Бакинского апелляционного суда Бекташи Саадат Инаят гызы судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.