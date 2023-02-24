Массовая драка в Баку

Житель Баку был избит группой лиц.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В Насиминское районное управление полиции поступила информация о том, что на улице Д.Салимова группа лиц избила и увезла на автомобиле марки Fiat жителя столицы Р.Мамедова.

Сотрудниками полиции были приняты соответствующие меры.

В ходе расследования было установлено, что пять человек из хулиганских побуждений избили и нанесли телесные повреждения Р.Мамедову, увезли его на автомобиле и высадили на территории 3-го микрорайона.

Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления ранее судимых Адалята Велиева и Парвиза Нейматова.

Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других лиц, причастных к преступлению.