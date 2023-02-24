Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 25 февраля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня преимущественно без осадков. Есть вероятность, что в ночь с 24 на 25 в некоторых местах пройдут дожди. Будет дуть усиливающийся южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3° тепла, днем 5-8 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 775 мм рт.ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, в некоторых местах будет туман. Западный ветер периодически усилится.

Температура воздуха ночью ожидается от 3°мороза до 2° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 12-17° мороза, днем 3-8 ° мороза.