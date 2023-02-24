На некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта

26 февраля у памятника "Крик матери", расположенного на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе города Баку, состоится мероприятие в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщил в пятницу Day.Az главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли, в целях обеспечения безопасности на мероприятии, посвященном 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, с 08:00 и до конца мероприятия будет изменено направление движения автомобилей на проспекте Ходжалы и на улицах Мехти Мехтизаде, Камандара Ахмедова, Аяза Исмайлова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджова.

"Мы рекомендуем автовладельцам и водителям не пользоваться личными автомобилями по указанным направлениям, учитывая, что проводимое мероприятие имеет общегосударственное значение. Желающих принять участие в мероприятиях просят отдать приоритет передвижению на общественном транспорте", - говорится в сообщении.