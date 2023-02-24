Вниманию желающих посетить Карабах

Билеты на март на регулярные автобусные рейсы, организуемые Азербайджанским агентством наземного транспорта, действующим при министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные территории поступят в продажу 25 февраля 2023 года в 15:00.

Как сообщили Day.Az в пятницу в министерстве, пассажиры могут приобрести билеты посредством портала https://yolumuzqarabaga.az.

Для покупки билета граждане должны ввести в систему данные документа, удостоверяющего их личность. Приобретенный билет не может быть передан другому лицу.

Отметим также, что система покупки билетов интегрирована с информационными системами соответствующих государственных органов, и пассажирам вместе с билетом предоставляется разрешение на въезд на освобожденные от оккупации территории. Это разрешение действительно только для человека, купившего билет.

Напомним, что первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории были запущены 24 января 2022 года.