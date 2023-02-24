В Баку изменят маршрут 8 автобусов

В связи с мероприятием поминовения, которое будет проведено с целью почтения памяти шехидов в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида, на проспекте Ходжалы и других прилегающих улицах и проспектах движение автомобилей будет ограничено.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

"Поэтому с утренних часов схема движения автобусов №№ 4, 10, 21, 30, 32, 46, 49 и 175 по этим улицам и проспектам будет изменена до завершения мероприятия", - говорится в информации.