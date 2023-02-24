https://news.day.az/society/1541201.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки выявлено три летальных исхода от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 477 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 209 человек вылечились, 10 114 скончались, число активных больных - 154.
За прошедшие сутки проведено 1 205 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 519 926 тестов.
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