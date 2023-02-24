В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено три летальных исхода от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 477 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 209 человек вылечились, 10 114 скончались, число активных больных - 154.

За прошедшие сутки проведено 1 205 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 519 926 тестов.