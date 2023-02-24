Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинированы 396 человек.

Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 111, второй дозой - 123 человека.

Тремя и более дозами вакцинированы 144 человека, после положительного теста на коронавирус бустерную дозу получили 18 человек.