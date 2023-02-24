https://news.day.az/society/1541205.html Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинированы 396 человек.
Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 111, второй дозой - 123 человека.
Тремя и более дозами вакцинированы 144 человека, после положительного теста на коронавирус бустерную дозу получили 18 человек.
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