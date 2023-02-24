Судебное заседание по делу Салима Муслимова отложено

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева было сказано, что судебное заседание должно быть отложено, так как один из судей, представленных в составе суда, ушел в отпуск.

Судебный процесс по делу назначен на 3 апреля.

Отметим, что Салим Муслимов был арестован в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Новость обновляется