https://news.day.az/society/1541270.html Смертельное ДТП в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Смертельное ДТП в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на проспекте Зии Буньядова.
Автомобиль марки Hyundai потерял управление и выехал на встречную полосу.
Сначала он врезался в автомобиль марки Lada Granta, а затем в Mercedes.
Сообщается, что в результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы.
После ДТП на проспекте Зии Буньядова образовалась пробка.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре