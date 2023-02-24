Смертельное ДТП в Баку

В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на проспекте Зии Буньядова.

Автомобиль марки Hyundai потерял управление и выехал на встречную полосу.

Сначала он врезался в автомобиль марки Lada Granta, а затем в Mercedes.

Сообщается, что в результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы.

После ДТП на проспекте Зии Буньядова образовалась пробка.