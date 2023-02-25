https://news.day.az/society/1541283.html Один человек погиб, двое ранены в результате нападения собаки в Масаллы
Один человек погиб, двое ранены в результате нападения собаки в Масаллы
Житель села Виляш Масаллинского района Джейхун Фараджов подвергся нападению собаки.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, от полученных укусов Дж.Фараджов скончался.
Собака также напала на Эльмеддина Мамедова и Мусу Касымова. Указанные лица госпитализированы в Центральную больницу Масаллинского района.
В ответ на запрос АПА по данному вопросу Лянкаранская региональная группа пресс-службы МВД сообщила, что назначены соответствующие экспертизы.
По данному факту проводится расследование.
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