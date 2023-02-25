Один человек погиб, двое ранены в результате нападения собаки в Масаллы
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Житель села Виляш Масаллинского района Джейхун Фараджов подвергся нападению собаки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, от полученных укусов Дж.Фараджов скончался.

Собака также напала на Эльмеддина Мамедова и Мусу Касымова. Указанные лица госпитализированы в Центральную больницу Масаллинского района.

В ответ на запрос АПА по данному вопросу Лянкаранская региональная группа пресс-службы МВД сообщила, что назначены соответствующие экспертизы.

По данному факту проводится расследование.