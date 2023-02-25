В Балакене сгорел четырехкомнатный дом

В Балакяне сгорел четырехкомнатный частный дом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, инцидент произошел в 03:28 в селе Катех, в одноэтажном 4-комнатном частном жилом доме общей площадью 160 квадратных метров, принадлежащем 61-летней Габиловой Мухлисат Гейбулла гызы.

Для тушения пожара на место были привлечены две пожарные машины и личный состав Государственной противопожарной службы МЧС Балакянского и Загатальского районов.

В результате пожара горючие конструкции дома сгорели вместе с предметами домашнего обихода, которые находились внутри.

Во время пожара никто не пострадал.

По данному факту проводится расследование.