https://news.day.az/society/1541331.html В Балакене сгорел четырехкомнатный дом
В Балакене сгорел четырехкомнатный дом
В Балакяне сгорел четырехкомнатный частный дом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, инцидент произошел в 03:28 в селе Катех, в одноэтажном 4-комнатном частном жилом доме общей площадью 160 квадратных метров, принадлежащем 61-летней Габиловой Мухлисат Гейбулла гызы.
Для тушения пожара на место были привлечены две пожарные машины и личный состав Государственной противопожарной службы МЧС Балакянского и Загатальского районов.
В результате пожара горючие конструкции дома сгорели вместе с предметами домашнего обихода, которые находились внутри.
Во время пожара никто не пострадал.
По данному факту проводится расследование.
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