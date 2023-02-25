На центральном проспекте Баку меняют асфальтовое покрытие, в связи с чем дорожная полиция обратилась к водителям.

Как передает Day.Az, об этом сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

"На проспекте Нефтяников от пересечения с улицей Азиза Алиева до пересечения с улицей Бюльбюля проводятся ремонтно-восстановительные работы с целью замены асфальтового покрытия. В связи с этим дорожная полиция рекомендует водителям 25-26 февраля по возможности меньше пользоваться личным транспортом в данном направлении", - отметил он.