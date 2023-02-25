Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 9-14 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм рт.ст. до 770 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 4°мороза до 1° тепла, днем 10-15° тепла, ночью в горах 12-17° мороза, днем от 2°мороза до 3 ° тепла.