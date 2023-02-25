В Баку загорелся автомобиль
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В Бинагадинском районе города Баку загорелись моторная часть и багажный отсек легкового автомобиля марки BMW, салон выгорел из-за высокой температуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, остальная часть автомобиля и близлежащие постройки защищены от пожара.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.