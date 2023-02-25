https://news.day.az/society/1541390.html В Баку загорелся автомобиль
В Баку загорелся автомобиль
В Бинагадинском районе города Баку загорелись моторная часть и багажный отсек легкового автомобиля марки BMW, салон выгорел из-за высокой температуры.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, остальная часть автомобиля и близлежащие постройки защищены от пожара.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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