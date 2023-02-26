https://news.day.az/society/1541607.html В этом году планируется открытие Службы ASAN в Нахчыване
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в воскресенье журналистам председатель
В этом году планируется открытие Службы ASAN в Нахчыване
В течение 2023 года планируется открытие Службы ASAN в Нахчыване.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в воскресенье журналистам председатель
Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев
По его словам, в настоящее время ведутся завершающиеся работы по открытию Службы ASAN.
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