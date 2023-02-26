В этом году планируется открытие Службы ASAN в Нахчыване

В течение 2023 года планируется открытие Службы ASAN в Нахчыване.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в воскресенье журналистам председатель

Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев

По его словам, в настоящее время ведутся завершающиеся работы по открытию Службы ASAN.