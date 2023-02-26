Прогноз погоды на завтра

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня преимущественно без осадков. Утром и вечером местами туман. Ветер южный.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.