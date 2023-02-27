На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;
2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;
4. Проспект Зия Буньятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в сторону станции метро "20 января";
5. круг "20 января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
7. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в сторону центра;
9. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
10. Проспект Гара Гараева, от м. "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";
11. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
12. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону метро "Кероглу";
13. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга);
14. Проспект Бабека, наблюдается затор в сторону центра.
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