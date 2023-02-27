https://news.day.az/society/1541744.html На основных магистралях Баку введено ограничение максимальной скорости
На основных магистралях Баку введено ограничение максимальной скорости
В связи с туманом и ограниченной видимостью на основных магистралях Баку снижена максимальная скорость движения.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана, в связи с туманной погодой ограничение максимальной скорости на 20 км/ч введено на проспекте Гейдара Алиева, Аэропортовском шоссе, Мардаканском шоссе, Зыхском шоссе и автодороге Бузовна-Загульба.
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