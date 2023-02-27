На основных магистралях Баку введено ограничение максимальной скорости

В связи с туманом и ограниченной видимостью на основных магистралях Баку снижена максимальная скорость движения.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана, в связи с туманной погодой ограничение максимальной скорости на 20 км/ч введено на проспекте Гейдара Алиева, Аэропортовском шоссе, Мардаканском шоссе, Зыхском шоссе и автодороге Бузовна-Загульба.