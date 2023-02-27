В Баку столкнулись два автомобиля

На улице Аббасгулу Аббасзаде в Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись легковые автомобили марок Opel и Honda. Причиной аварии стало недопонимание между водителями.

В результате происшествия оба транспортных средства были повреждены. Информации о пострадавших нет.

По данному факту ведется расследование.