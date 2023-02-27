https://news.day.az/society/1541745.html В Баку столкнулись два автомобиля - ФОТО
В Баку столкнулись два автомобиля - ФОТО
На улице Аббасгулу Аббасзаде в Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись легковые автомобили марок Opel и Honda. Причиной аварии стало недопонимание между водителями.
В результате происшествия оба транспортных средства были повреждены. Информации о пострадавших нет.
По данному факту ведется расследование.
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