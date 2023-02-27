https://news.day.az/society/1541746.html Задержан мужчина, напавший на автомобиль Нигяр Джамал
Задержан мужчина, напавший на автомобиль Нигяр Джамал
Задержан мужчина, напавший на автомобиль певицы Нигяр Джамал.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.
В сообщении говорится, что нападавший был опознан и задержан сотрудниками полиции.
В настоящее время проводится расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям задержанного.
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