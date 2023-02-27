Задержан мужчина, напавший на автомобиль Нигяр Джамал

Задержан мужчина, напавший на автомобиль певицы Нигяр Джамал.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.

В сообщении говорится, что нападавший был опознан и задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время проводится расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям задержанного.