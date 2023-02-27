Пожар в Баку

В Баку на одном из объектов произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В помещении общей площадью 420 кв. м, расположенном в Бинагадинском районе, на площади 30 кв. м сгорели деревянные перекрытия кровли и воспламеняющиеся конструкции одной из комнат. От высокой температуры также пострадал потолок второго этажа.

Остальная часть здания была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.