https://news.day.az/society/1541748.html Пожар в Баку
Пожар в Баку
В Баку на одном из объектов произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В помещении общей площадью 420 кв. м, расположенном в Бинагадинском районе, на площади 30 кв. м сгорели деревянные перекрытия кровли и воспламеняющиеся конструкции одной из комнат. От высокой температуры также пострадал потолок второго этажа.
Остальная часть здания была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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