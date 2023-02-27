https://news.day.az/society/1541759.html Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами - ФОТО - ВИДЕО
Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами - ФОТО - ВИДЕО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с группой азербайджанской молодежи, оказывающей в качестве волонтеров поддержку пострадавшим от землетрясения в палаточном городке на территории провинции Кахраманмараш.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Фонде молодежи Азербайджана.
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