В Евлахе сгорели два дома, построенные под одной крышей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В городе Евлах на площади 45 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции крыши и двух комнат трехкомнатного дома общей площадью 85 кв. м, а крыша кухни и одной комнаты соседней постройки.

Остальные части обоих домов были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.