https://news.day.az/society/1541762.html В Евлахе сгорели два дома
В Евлахе сгорели два дома
В Евлахе сгорели два дома, построенные под одной крышей.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В городе Евлах на площади 45 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции крыши и двух комнат трехкомнатного дома общей площадью 85 кв. м, а крыша кухни и одной комнаты соседней постройки.
Остальные части обоих домов были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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